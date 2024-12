Infografica: cosa succede in 1 minuto su Internet nel 2024

Come ogni anno, Domo ha presentato il rapporto Data Never Sleeps. Questa dodicesima edizione, come le precedenti, rivela cosa accade in un minuto su Internet. Questa panoramica globale, costituita da una selezione di eventi che si verificano minuto per minuto su Internet, fornisce una visione delle dinamiche del web nel 2024, “guidate dalla rapida crescita dei dati, dell’intelligenza artificiale e delle attività digitali”, spiega Domo.

Ecco cosa succede in 1 minuto su Internet nel 2024, le cifre chiave

Nella sua infografica Data Never Sleeps, Domo evidenzia 20 fatti che dovrebbero essere rappresentativi dell’attività degli utenti di Internet. Eccone 10, che esprimono in cifre ciò che accade ogni minuto su Internet:

Su Google vengono effettuate 5,9 milioni di ricerche,

vengono effettuate 5,9 milioni di ricerche, Siri risponde a più di un milione di domande,

risponde a più di un milione di domande, Vengono visualizzati quasi 3,5 milioni di video su YouTube ,

, Quasi 139 milioni di Reels vengono guardati su Facebook e Instagram ,

vengono guardati su e , Vengono inviate 251 milioni di email ,

, Su Slack vengono inviati più di un milione di messaggi,

vengono inviati più di un milione di messaggi, Più di 4.000 file vengono compromessi durante violazioni della sicurezza,

Gemini , l’intelligenza artificiale di Google, accoglie 8.574 visitatori,

, l’intelligenza artificiale di Google, accoglie 8.574 visitatori, I Tiktoker caricano 16.000 video,

caricano 16.000 video, Gli abbonati Netflix trasmettono in streaming quasi 363.000 ore di programmi.

Allo stesso tempo, Domo osserva che il numero di utenti di Internet continua a crescere in modo significativo di anno in anno. “Entro la fine del 2024, raggiungeremo 5,52 miliardi di persone connesse a Internet, ovvero il 67,5% della popolazione mondiale”.

L’intelligenza artificiale pronta a detronizzare i pilastri dell’era digitale

Se il 2023 è stato segnato, secondo Domo nel suo 11° rapporto, dal drammatico ingresso di ChatGPT nelle abitudini degli utenti di Internet, l’edizione 2024 indica la massiccia democratizzazione degli strumenti di AI generativa.

La fenomenale accelerazione dell’intelligenza artificiale generativa negli ultimi due anni ha dominato il dibattito digitale, e il rapporto Data Never Sleeps di quest’anno mostra che abbiamo raggiunto un nuovo punto di svolta: l’AI è pronta a detronizzare i pilastri competitivi dell’era digitale, ha affermato Josh James, CEO e fondatore di Domo.

Come promemoria, ChatGPT ora vanta più di 300 milioni di utenti attivi ogni settimana. “Nel prossimo anno osserveremo come questo cambiamento altera la nostra vasta gamma di attività digitali, influenza il panorama competitivo e accelera gli investimenti aziendali in tecnologie predisposte per l’intelligenza artificiale e dati”, conclude Josh James su questo argomento.

Ma l’intelligenza artificiale non è l’unico motore del web nel 2024: l’intrattenimento continua a ritagliarsi una fetta significativa della torta, come dimostrano i dati relativi a Netflix e YouTube. A questi si aggiungono quelli relativi al videogioco Fortnite, i cui appassionati guardano ogni minuto più di 1.500 ore di live streaming sul web.