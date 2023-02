ING: tasso di interesse al 3% se apri il conto Arancio

È da un po’ di tempo che ING ha alzato il tasso di interesse al 3% sul conto deposito. Per accedere a questa soluzione di risparmio devi però aprire il Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e vincolare una somma di denaro.

Nei primi tre mesi il tasso di interesse sarà del 3%, mentre per tutti gli altri mesi successivi il rendimento verrà calcolato al tasso dello 0,5%.

Non c’è una soglia minima da cui partire, mentre quella massima è fino a 100.000 euro.

Conto Corrente Arancio: ecco cosa ottieni oltre il tasso di interesse al 3%

Conto Corrente Arancio è un conto digital banking che ti offre diversi vantaggi esclusivi. Se scegli la soluzione a canone zero, tutte le operazioni che effettuerai online sono gratuite, mentre i prelievi di denaro contante sia in Italia che in Europa sono soggetti a una commissione pari a 0,95 euro.

Per ottenere il massimo dal conto corrente, devi attivare il Modulo Zero Vincoli e, dietro pagamento di 2 euro al mese, otterrai gratuitamente i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, le ricariche telefoniche tramite Servizio Clienti, pagamenti vari gratuiti e prelievi a zero commissioni.

Invece, se accrediti il tuo stipendio o la tua pensione oppure versi sul conto ogni mese 1.000 euro, il canone è azzerato.

Tornando al tasso di interesse al 3%, come dicevamo per ottenerlo devi aprire il Conto Corrente Arancio alla pagina ufficiale dell’offerta entro il 31 marzo 2023.

A partire dalla data di attivazione, sulla somma che deciderai di vincolare otterrai per i primi 3 mesi il 3% lordo di rendimento fino a un massimo di 100.000 euro.

Se vuoi depositare più di 100.000 euro, ma anche alla scadenza dei 3 mesi di deposito, per tutti gli altri successivi ING ti riconoscerà un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,001% nel primo caso, mentre nel secondo il tasso sarà dello 0,5%.

