Come vedere Inghilterra-Senegal in streaming

Inghilterra-Senegal è un ottavo di finale dei mondiali in Qatar che può riservare soprese. La prima classificata del gruppo B contro la seconda del girone A, impegnate nel match che assegnerà il passaggio ai quarti. A ospitare l’incontro è l’impianto Stadio Al-Bayt della capitale Doha, con il fischio d’inizio in programma per le ore 20:00 di domenica 4 dicembre. Ecco come vedere la partita in diretta streaming gratis.

Inghilterra-Senegal: guarda la partita in diretta streaming

Non bisogna far altro che collegarsi alla piattaforma RaiPlay, senza abbonamenti o sottoscrizioni premium a pagamento, poiché l’intera competizione è un’esclusiva del servizio pubblico. Lo si può fare da smartphone, tablet, computer e televisori connessi a Internet. Inoltre, da casa è possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). Non manca nemmeno l’opzione a risoluzione 4K (al numero 101), ma solo per coloro in possesso di un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia HbbTV.

Nella storia, le due nazionali non hanno mai incrociato i loro percorsi. Si tratta dunque di una prima assoluta, che coincide con il match valido per l’accesso ai quarti di finale di un mondiale. Gli inglesi partono con il favore dei pronostici, ma attenzione agli avversari, che pur non potendo schierare il loro capitano e uomo più rappresentativo (Sadio Mané) hanno fin qui battuto l’Ecuador e i padroni di casa del Qatar, arrendendosi solo di fronte all’Olanda. In una gara secca da 90 minuti tutto può accadere.

Si può vedere Inghilterra-Senegal in diretta streaming con telecronaca in italiano anche dall’estero, gratis e in modo semplice. È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay passando da NordVPN (in forte sconto), così il servizio assegni un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

