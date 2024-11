Instagram userà l'AI per scoprire l'età degli utenti

Meta ha annunciato che utilizzerà l’intelligenza artificiale per identificare gli utenti su Instagram che mentono sulla loro età. Il tool, denominato “adult classifier”, verrà utilizzato all’inizio del 2025 per scoprire i minorenni e applicare automaticamente le impostazioni della privacy più restrittive. Sulle misure poco efficaci per verificare l’età è stata avviata un’indagine per la possibile violazione del Digital Services Act.

AI per scoprire i bugiardi

L’iscrizione a Instagram, come ad altri social network, dovrebbe essere vietata ai minori di 13 anni. Per gli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni sono state implementate varie limitazioni. L’azienda di Menlo Park ha recentemente introdotto impostazioni della privacy più restrittive. Tutte queste misure sono poco efficaci se l’utente dichiara un’età falsa al momento della creazione dell’account.

Meta ha in passato avviato i test per diversi tool in grado di scoprire l’età reale. Da oltre due anni sviluppa un “adult classifier” che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare i bugiardi su Instagram.

Il tool AI utilizza vari “segnali” per scoprire se l’utente ha meno di 18 anni. Può analizzare il profilo, l’elenco dei follower, le interazioni con i contenuti e post particolari (come quelli di auguri per il compleanno). Quando c’è il sospetto che l’utente sia minorenne verranno automaticamente applicate le restrizioni all’account.

Gli utenti con età di 16 o 17 anni potranno però cambiare le impostazioni. Per quelli con età inferiore a 16 anni sarà obbligatorio il consenso dei genitori. Ovviamente verrà offerta la possibilità di presentare appello, se il tool applicherà le restrizioni agli account dei veri maggiorenni.

Il classificatore verrà utilizzato all’inizio del 2025. La Commissione europea ha avviato un’indagine per la possibile violazione del Digital Services Act. Gli attuali tool per la verifica dell’età non sono efficaci, quindi i minorenni possono accedere a contenuti inappropriati.