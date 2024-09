Instagram: in arrivo i commenti pubblici per le Storie

Instagram sta introducendo la possibilità di commentare le Storie, i contenuti effimeri che ormai molti utenti prediligono rispetto ai post tradizionali. Gli utenti potranno quindi interagire e lasciare commenti pubblici sotto le Storie degli altri, proprio come già avviene con i post nel feed.

In precedenza, l’unico modo per rispondere a una Storia era inviare un messaggio privato visibile solo all’autore del contenuto. Con questo aggiornamento, Instagram introduce invece la possibilità di lasciare commenti pubblici sotto le Storie.

Ciò significa che gli utenti possono ora commentare le Storie altrui in modo visibile a tutti, proprio come già avviene per i post nel feed. Tuttavia, la possibilità di commentare è soggetta a limitazioni: solo gli utenti che seguono l’autore del post e che sono a loro volta seguiti dall’autore potranno lasciare un commento.

Come le Storie stesse, anche i commenti avranno una durata limitata di 24 ore. Gli utenti avranno la possibilità di attivare o disattivare i commenti per ogni Storia che condividono, garantendo un maggiore controllo sulla propria esperienza di condivisione. Non è ancora chiaro se i commenti verranno archiviati dopo la scadenza di un post, ma Instagram è stata contattata per chiarimenti.

Altre novità: note a scomparsa e like più evidenti

L’aggiunta dei commenti alle Storie è solo una delle tante nuove funzionalità che Instagram ha introdotto di recente a strumenti come i Reel e le Storie stesse. Queste mosse sembrano suggerire che l’azienda consideri questi formati strategici per il coinvolgimento degli utenti con i propri amici, andando oltre la semplice visualizzazione passiva dei contenuti.

Oltre ai commenti nelle Storie, Instagram ha recentemente introdotto le Note, essenzialmente commenti temporanei, ai post della griglia e ai Reel. Queste note, che scadono dopo tre giorni, mirano ad attirare maggiormente l’attenzione sul coinvolgimento degli amici nei contenuti. Gli utenti possono scegliere chi può vedere le loro note: i follower comuni o un elenco selezionato di amici stretti. Le note temporanee vengono sovrapposte al post, dando maggiore risalto ai commenti degli amici.

Inoltre, Instagram ha annunciato che alcuni like sui post appariranno in modo più evidente come cuori fluttuanti, similmente a come appaiono sulle note a scomparsa.