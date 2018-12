Instagram: Creator Account per artisti e influencer

Dopo aver introdotto gli account per il business, Instagram pensa a profili ottimizzati per i creatori di contenuti che condividono con i loro follower fotografie e video originali. La notizia arriva oggi dalle pagine della testata Hollywood Reporter e fa riferimento alle informazioni condivise da Ashley Yuki, Product Manager del social e responsabile del progetto IGTV. La feature è già in fase di test.

Instagram e i Creator Account

I Creator Account della piattaforma saranno destinati esclusivamente a coloro che possono vantare un ampio pubblico: principalmente artisti come fotografi o filmmaker e influencer che desiderano lavorare sul proprio personal branding. A loro verranno messi a disposizione strumenti inediti come quelli dedicati alla consultazione di statistiche dettagliate riguardanti la visibilità dei contenuti pubblicati nel feed, nelle Storie o su IGTV, i cambiamenti che interessano il contatore dei follower e per filtrare i messaggi ricevuti. Più avanti se ne aggiungeranno altri. La novità si trova al momento in beta, con il debutto ufficiale atteso per un periodo non meglio precisato del prossimo anno. Queste le parole di Yuki.

I creatori di contenuti costituiscono una parte importante della nostra piattaforma. Vogliamo assicurarci che Instagram sia il miglior posto dove costruire in modo semplice una community di fan e dove poter sviluppare il proprio brand personale.

Questa nuova tipologia di account va dunque a rispondere alle necessità manifestate da coloro che pur avendo oggi la possibilità di affidarsi a un profilo business hanno esigenze differenti rispetto a quelle di un’azienda, un marchio o uno store di e-commerce.

I parecchi cambiamenti che in questo periodo stanno interessando o che presto interesseranno Instagram (dai Nametag alle vetrine per lo shopping) hanno come obiettivo quello di riflettere nuovi bisogni portati alla luce da un numero in costante crescita di utenti iscritti e attivi sulla piattaforma: la user base ha raggiunto 1 miliardo di unità su base mensile in giugno, facendo segnare un forte incremento rispetto ai 700 milioni del settembre 2017. Per il futuro è previsto tra le altre cose anche un restyling dei profili pensato per dare conferire un peso maggiore all’autenticità delle interazioni.