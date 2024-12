Instagram, in arrivo editor video AI per remixare i contenuti

Adam Mosseri ha appena annunciato che l’anno prossimo arriverà una nuova funzione di editing alimentata dall’intelligenza artificiale. E non stiamo parlando di filtri o effetti banali, ma di una tecnologia in grado di “cambiare quasi ogni aspetto dei video” con un semplice prompt testuale.

Su Instagram arriva una funzione di editing video basata sull’AI

Questa nuova funzione si basa sul generatore di video AI Movie Gen, sviluppato da Meta (la società che possiede Instagram, per chi fosse appena atterrato da Marte). L’obiettivo è dare ai creatori di contenuti degli strumenti potentissimi per trasformare i loro video e dare vita alle loro idee, senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

Nel video di anteprima, Mosseri ci mostra alcune delle cose incredibili che questo strumento può fare: cambiare il suo outfit, modificare lo sfondo, e persino trasformarlo in un pupazzo di feltro! Ma non è tutto: l’AI può anche aggiungere nuovi oggetti allo sfondo esistente o un’elegante catena d’oro al collo di Mosseri senza alterare il resto del suo abbigliamento.

Una preview impressionante

L’anteprima è davvero impressionante, bisogna ammetterlo. Gli sfondi e i vestiti inseriti dall’AI non si deformano in modo innaturale quando Mosseri muove rapidamente le braccia o la faccia. Però, attenzione: i frammenti che ci hanno mostrato durano a malapena un secondo.

Anche le prime anteprime del generatore video di OpenAI, sembravano estremamente raffinate. Ma quando Sora è diventato disponibile al pubblico (tranne che in Italia), i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Quindi, prima di gridare al miracolo, aspettiamo di vedere come se la caveranno davvero gli strumenti video di Instagram basati sull’AI.

Quando sarà disponibile la nuova Movie Gen su Instagram?

Meta ha presentato il suo generatore video Movie Gen a ottobre, promettendo di “preservare l’identità e il movimento umano” nei video che crea o modifica. L’annuncio è arrivato mesi dopo modelli simili di concorrenti come Sora di OpenAI e Firefly Video di Adobe (quest’ultimo sta già alimentando strumenti di editing video basati su testo in beta all’interno di Premiere Pro).

Meta non ha ancora annunciato quando Movie Gen sarà disponibile, ma Instagram sarà la prima piattaforma che utilizzerà il generatore.