Instagram mostra le immagini AI degli utenti

Dopo aver eliminato i profili bot creati con l’intelligenza artificiale, Meta ha avviato i test per un’altra funzionalità AI su Instagram. Alcuni utenti negli Stati Uniti hanno scoperto immagini di se stessi nel feed. L’azienda di Menlo Park ha dichiarato che la novità era stata annunciata a fine settembre 2024.

Image Yourself in Instagram

Un utente ha scritto su Reddit che queste immagini sono state generate da Meta AI a sua insaputa. Nel feed ha notato un carosello di foto AI derivate da un selfie caricato su Instagram. L’utente afferma che le immagini sono utilizzate per mostrare inserzioni personalizzate.

Nella didascalia viene specificato che sono immagini generate dall’intelligenza artificiale. Fortunatamente sono visibili solo all’utente. Un portavoce di Meta ha dichiarato che non sono annunci pubblicitari, ma si tratta della funzionalità “Image Yourself” di Meta AI annunciata a fine settembre 2024. In realtà nel comunicato stampa non c’è nessun riferimento esplicito alla generazione automatica e alla visualizzazione nel feed.

Stiamo iniziando a testare i contenuti immaginati per te da Meta AI che appaiono nei tuoi feed di Facebook e Instagram. Alcune delle immagini condivise potrebbero essere basate sui tuoi interessi, mentre altre potrebbero essere mostrate se hai utilizzato la funzionalità Immagine Yourself di Meta AI. I contenuti immaginati per te da Meta AI vengono visualizzati solo per te e hai la possibilità di condividerli con i tuoi amici e familiari. Testiamo pubblicamente molte nuove funzionalità AI per vedere cosa le persone trovano interessante e utile per le loro esperienze nelle nostre app.

Gli utenti possono nascondere le immagini AI nel feed e disattivare completamente la funzionalità (opt-out). Sarebbe meglio però chiedere il permesso prima della sua attivazione (opt-in).