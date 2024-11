Instagram permette di resettare i suggerimenti

Meta ha annunciato l’avvio dei test per una funzionalità molto utile su Instagram. Gli utenti possono resettare l’algoritmo dei suggerimenti e quindi visualizzare contenuti più pertinenti nelle varie sezioni dell’app. Ciò è particolarmente importante per i minorenni. La novità si aggiunge agli account per i teenager introdotti due mesi fa.

Critiche all’algoritmo in Europa

Meta sottolinea che l’obiettivo è garantire un’esperienza positiva, sicura e appropriata per l’età. A partire da oggi è possibile resettare i suggerimenti e quindi “addestrare” l’algoritmo in base ai propri interessi. Gli utenti vedranno nuovi contenuti in Esplora, Feed e Reel. Al momento è solo un test, ma la funzionalità sarà disponibile globalmente nelle prossime settimane.

Instagram consentirà di effettuare una nuova personalizzazione considerando le interazioni con i contenuti e gli account seguiti. Durante la procedura è possibile anche vedere gli account più mostrati nel feed o tutti quelli seguiti e scegliere se seguirli ancora. Adam Mosseri ha spiegato che la funzionalità non dovrebbe essere utilizzata spesso. È utile però se l’utente ha nuovi interessi oppure se l’algoritmo suggerisce contenuti indesiderati.

Proprio sul funzionamento dell’algoritmo sono arrivate critiche dalla Commissione europea. L’indagine avviata a metà maggio riguarda la visualizzazione di contenuti inappropriati per i minori e i possibili comportamenti di dipendenza causati dall’algoritmo.

Una ricerca effettuata dal Wall Street Journal e una ricercatrice universitaria ha dimostrato che l’algoritmo di Instagram suggerisce contenuti sessuali agli utenti di 13 anni. Secondo Meta è solo un esperimento artificiale che non corrisponde al modo in cui gli adolescenti utilizzano il servizio.