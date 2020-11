Nuova acquisizione per Intel: questa volta il gruppo di Santa Clara fa propria Cnvrg, società con sede a Israele che offre ai propri clienti una piattaforma dedicata al machine learning, utile per creare e istruire algoritmi e modelli. Un’ennesima conferma di come il focus dell’azienda sia sempre più centrato sulle soluzioni legate all’ambito dell’intelligenza artificiale.

IA: Cnvrg è la nuova acquisizione di Intel

Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa. È invece risaputo che Cnvrg ha raccolto fondi per circa 8 milioni di dollari da realtà come Hanaco Venture Capital e Jerusalem Venture Partners. Una recente stima di PitchBook ha valutato la società 17 milioni di dollari. Questa la breve dichiarazione attribuita a un portavoce del chipmaker e affidata alla redazione del sito TechCrunch.

Possiamo confermare di aver acquisito Cnvrg. Sarà un’azienda di Intel indipendente e continuerà a servire i suoi clienti, esistenti e futuri.

Altre acquisizioni portate a termine nell’ultimo periodo da Intel sono quelle di Smart Edge per l’Edge Computing, Habana Labs per le soluzioni IA destinate ai data center, Rivet Networks per le tecnologie WiFi e Moovit per l’automotive. Nelle scorse settimane il gruppo ha invece ceduto a SK Hynix una parte importante del proprio business legato alla produzione delle memorie.