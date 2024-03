Intel Core i9-14900KS: CPU più veloce del mondo

Intel ha annunciato il Core i9-14900KS con frequenza di clock fino a 6,2 GHz. Si tratta quindi del processore desktop più veloce del mondo. Quasi certamente sarà l’ultimo basato sull’architettura Raptor Lake Refresh e compatibile con il socket LGA 1700. Le prossime CPU Arrow Lake avranno il socket LGA 1851.

Consumi troppi elevati

Il Core i9-14900KS è realizzato con tecnologia di processo Intel 10 (7 nanometri). Il suffisso KS indica una “Special Edition”, quindi è tra i pochi processori selezionati che possono reggere frequenze di clock estreme. In questo caso, i 6,2 GHz possono essere raggiunti con due P-core su un totale di 8. Ci sono anche 16 E-core, per cui è una CPU a 24 core.

Il processore supporta fino a 192 GB di memorie DDR5-5600 o DDR4-3200 e può essere installato su schede madri con chipset Z690 e Z790 (dopo aver aggiornato il BIOS). Intel scrive che il consumo base è 150 Watt, mentre quello Turbo è 253 Watt, ma con il profilo Extreme Power si raggiungono i 320 Watt, come per il precedente Core i9-13900KS.

In realtà, la massima frequenza si ottiene solo con un ottimo sistema di raffreddamento ad acqua. La funzionalità Thermal Velocity Boost (TVB) consente di raggiungere la massima velocità se la temperatura rimane sotto i 70° C, come ha verificato Tom’s Hardware. In caso contrario, la CPU raggiunge al massimo la frequenza Turbo Boost Max 3.0 di 5,9 GHz.

Durante i test, la temperatura è arrivata costantemente a 100° C, mentre il consumo ha raggiunto i 326 Watt. Intel scrive che le prestazioni durante i giochi sono il 15% in più rispetto al Core i9-13900KS, mentre sono il 73% in più del Ryzen 9 7950X nell’elaborazione 3D.

Considerati il minimo incremento prestazionale rispetto al Core i9-14900K e i consumi elevati, il Core i9-14900KS non è un processore da consigliare, visto anche il prezzo di 699 dollari (100 dollari in più del Core i9-14900K).