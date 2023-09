Come vedere Inter-Fiorentina in diretta streaming

Inter-Fiorentina va in scena a San Siro per la terza giornata di Serie A. Il fischio d’inizio, in programma per domenica 3 settembre alle ore 18:30, darà il via a un match che potrà essere visto in streaming su DAZN. A questo punto del campionato, nonostante il cammino sia ancora lunghissimo, è possibile cominciare a definire ambizioni e prospettive per la nuova stagione.

Serie A: guarda Inter-Fiorentina in streaming

Entrambe impegnate quest’anno in Europa (rispettivamente in Champions e in Conference League), le due squadre faranno di tutto anche per dire la propria nella classifica della massima divisione nostrana. Sarà decisivo l’impatto degli innesti del calciomercato estivo che si è appena concluso.

I tifosi nerazzurri e quelli viola, così come tutti gli altri appassionati del grande calcio, hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di Riccardo Mancini e il commento tecnico a quella di Dario Marcolin.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Inzaghi e Italiano, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode, Mandragora, Arthur, Brekalo, Bonaventura, Gonzalez, Nzola.

Il sostegno della curva nerazzurra di San Siro potrebbe fare la differenza: anche per questo, il pronostico pende dalla parte della squadra di casa. Occhio però ai viola, storicamente una spina nel fianco per le big.

