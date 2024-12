Inter-Lazio in chiaro: scopri come puoi vederla anche tu!

Inter-Lazio, in campo lunedì 16 dicembre alle 20:45, è la seconda partita scelta da DAZN per lo streaming gratis sulla piattaforma (la prima è stata Milan-Napoli di fine ottobre). Per vederla in diretta sulla tua TV o suoi tuoi dispositivi ti basterà la registrazione al servizio, senza bisogno di attivare un abbonamento premium.

Come vedere Intel-Lazio in streaming gratis

A renderlo possibile è il pacchetto Try and Buy dei diritti acquisiti da parte di DAZN, che permette di trasmettere in chiaro e gratuitamente fino a un massimo di 5 partite per ogni stagione del campionato. Si tratta di una volta storica: non accadeva dal lontano 1996 che un match di Serie A fosse visibile senza dover affrontare alcun pagamento.

Per l’occasione, la telecronaca sarà affidata alla voce di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni per il collegamento tecnico. Diletta Leotta condurrà invece le analisi prima e dopo la partita, direttamente dallo stadio Olimpico, in compagnia di Bobo Vieri.

Ricordiamo che il prossimo anno, la piattaforma trasmetterà in streaming gratis anche il Mondiale per Club, come annunciato nei giorni scorsi. Di seguito le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, a commento dell’iniziativa.

Quello che stiamo sperimentando è un concetto nuovo di trasmissione in chiaro, in linea con la strategia che sta portando avanti il Gruppo e che sta facendo di DAZN una piattaforma di intrattenimento in grado di trasmettere in tutto il mondo eventi sportivi in live streaming, anche in modalità gratuita. Questa opportunità non fa che confermare il nostro impegno nel coinvolgere sempre più tifosi attraverso nuove modalità di fruizione dei nostri contenuti sportivi, sempre più flessibili e interattive.

Per registrarti gratuitamente non devi far altro che visitare dazn.com e inserire il tuo indirizzo email. Da Smart TV, invece, puoi selezionare “Guarda gratis” e inquadrare il codice QR con lo smartphone, seguendo poi le istruzioni mostrate.