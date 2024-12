Il Mondiale per Club in streaming gratis su DAZN

È appena giunta da DAZN una notizia che farà piacere a tutti gli appassionati del grande calcio: il Mondiale per Club 2025 sarà trasmesso in streaming gratis dalla piattaforma. Chiunque potrà vedere tutte le 63 partite della competizione che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio del prossimo anno, senza dover sottoscrivere un abbonamento. Sarà sufficiente l’apertura di un account, come avvenuto di recente per Milan-Napoli di Serie A.

DAZN: il Mondiale per Club sarà in chiaro

Il prossimo step di avvicinamento alla prima edizione del torneo andrà in scena questa sera, giovedì 5 dicembre, alle ore 19:00, con il sorteggio che a Miami deciderà la composizione dei gironi. Ci sono anche due italiane: sono l’Inter e la Juventus.

I match si svolgeranno in 12 stadi degli Stati Uniti. Ecco l’elenco completo delle 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club 2025, suddivise per la fascia di appartenenza. L’Inter Miami di Messi è stata invitata come rappresentante del paese ospitante.

Fascia 1

Real Madrid (Spagna);

Bayern Monaco (Germania);

Manchester City (Inghilterra);

PSG (Francia);

Flamengo (Brasile);

Palmeiras (Brasile);

River Plate (Argentina);

Fluminense (Brasile).

Fascia 2

Chelsea (Inghilterra);

Borussia Dortmund;

Inter (Italia);

Porto (Portogallo);

Atletico Madrid (Spagna);

Benfica (Portogallo);

Juventus (Italia);

Salisburgo (Austria).

Fascia 3

Al-Hilal (Arabia Saudita);

Ulsan HD (Corea del Sud);

Al Ahly (Egitto);

Monterrey (Messico);

Leon (Messico);

Wydad Casablanca (Marocco);

Boca Juniors (Argertina);

Botafogo (Brasile).

Fascia 4

Urawa Red Diamonds (Giappone);

Al-Ain (Emirati Arabi Uniti);

ES Tunis (Tunisia);

Seattle Sounders (Stati Uniti);

Inter Miami (Stati Uniti);

Auckland City (Nuova Zelanda);

Mamelodi Sundowns (Sudafrica);

Pachuca (Messico).

La formula del torneo prevede una prima fase a gironi con otto gruppi composti da quattro squadre. Le prime due di ognuno si qualificheranno per l’accesso agli ottavi di finale, dando così il via all’eliminazione diretta. Non ci sarà la finale per il terzo posto.