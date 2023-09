Inter-Milan è anche Martinez-Giroud: che bomber

Il big match Inter-Milan in programma per sabato (16 settembre, ore 18, in diretta streaming esclusiva su DAZN) promette spettacolo, anche e soprattutto per lo stato di forma dei bomber che stanno trascinando le due squadre: Martinez da una parte, Giroud dall’altra. Saranno loro a decidere il derby della Madunina?

Martinez-Giroud: derby tra bomber in Inter-Milan

26 anni, argentino, il centravanti nerazzurro sta offrendo prestazioni come mai prima nella sua carriera. Abbandonato da tempo il ruolo di gregario, porta ora sulle proprie spalle onori e oneri del rappresentare il terminale offensivo più prolifico del campionato, con 5 gol nelle prime 3 partite. 36 anni, francese, la punta rossonera sembra invece immune al fattore anagrafico, facendosi sempre trovare pronto quando c’è da buttarla dentro, collezionando fin qui 4 reti in Serie A. I due potranno contare rispettivamente su compagni di reparto come Thuram e Leao.

Sarà il quinto incrocio di questo 2023 per le due squadre milanesi, mai nella storia ne erano stati disputati così tanti in un anno solare. I tifosi potranno guardarlo in streaming su DAZN accompagnati dalla telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In palio non ci sono solo i canonici tre punti in classifica per i club che si trovano in testa a pari merito.

Si sa, però, che nel calcio si vince o si perde in 11: ecco dunque le probabili formazioni che i due allenatori, Inzaghi e Pioli, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Leao, Giroud.

Inter-Milan in scena a San Siro non sarà l’unico big match della quarta giornata di Serie A: è in programma anche Juventus-Lazio, con fischio d’inizio alle 15 di sabato 16 settembre. Questa, così come tutte le altre partite del campionato, sarà trasmessa in streaming e visibile da tutti coloro in possesso di un abbonamento a DAZN.

