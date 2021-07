Internet, calcio e streaming: con le offerte combinate risparmi

Piattaforme come Netflix, Prime Video, DAZN, Infinity, TIMVision, Disney+ e NOW sono oggi parte integrante delle nostre giornate e delle nostre serate, interfacce attraverso le quali accedere a contenuti multimediali come film, serie TV ed eventi sportivi. Cosa hanno in comune? Tutte si basano sullo streaming, richiedono una connessione Internet e prevedono una qualche forma di abbonamento.

Il nuovo studio condotto dall'Osservatorio SOSTariffe.it fa luce su un aspetto particolare: le offerte combinate, quelle che aggregano i due servizi (connettività e streaming), consentono di risparmiare.

Abbonamento unico per Internet, calcio e streaming: conviene

Mediamente la riduzione di prezzo su base annuale si aggira intorno ai 57 euro, da una media di 460 a 403 euro. Molto dipende ovviamente dall'operatore a cui ci si affida per l'accesso a Internet e alla tipologia delle piattaforme scelte, dunque è sempre buona norma consultare ogni dettaglio delle offerte prima di sottoscriverle, inclusi quelli riguardanti la durata del contratto l'eventuale presenza di penali per la disdetta anticipata. Riportiamo di seguito i dati rilevati nell'ambito della ricerca, inerenti costi e risparmi.

Canone medio Internet in promo 27,07 euro;

canone medio Internet standard 28,30 euro;

durata promozione: indeterminata;

attivazione media Internet: 2,23 euro;

valore modem incluso: 95,96 euro;

canone medio per TV: 7,17 euro;

attivazione media per parte TV: 3,33 euro;

canone complessivo medio Internet + TV: 33,13 euro;

costo medio acquisto servizi streaming TV stand alone: 11,09 euro;

costo totale medio acquisto separato Internet e streaming TV: 38,16 euro;

costo annuo medio Internet + TV: 403,16 euro;

costo totale annuo medio acquisto separato Internet e TV: 460,11 euro.

risparmio acquisto congiunto: 12%.

SOStariffe.it consiglia di affidarsi a uno strumento di comparazione delle tariffe per mettere l'una di fianco all'altra quelle proposte dagli operatori del mercato e trovare la più conveniente, in base alle proprie specifiche esigenze. È ad esempio il caso degli appassionati di calcio, che in questa nuova stagione troveranno tutte le partite di Serie A in streaming solo su DAZN.