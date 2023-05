Internet Explorer 11 non muore mai: dietrofront di Microsoft

Nonostante la volontà più volte manifestata da Microsoft e le iniziative fin qui messe in campo per spingere la diffusione del successore Edge, alcuni utenti non sono pronti a tagliare definitivamente il cordone ombelicale che ancora li lega a Internet Explorer 11. Quando si dice che le vecchie abitudini sono dure a morire… La software house ne è consapevole e, sulla base dei feedback raccolti, fa un passo indietro per quanto concerne il complicato processo di abbandono del browser ormai obsoleto.

Microsoft tiene in vita Internet Explorer 11

Attraverso un aggiornamento comparso nel Message Center dedicato, la software house annuncia un parziale dietrofront: le icone e i riferimenti visivi che ancora tengono in vita IE11, non saranno più eliminati attraverso gli update di Windows, come invece reso noto in precedenza. Riportiamo di seguito in forma tradotto l’estratto dal documento.

Sulla base dei feedback raccolti dai clienti, i riferimenti visuali a Internet Explorer 11, come le icone di IE11 sul menu Start e sulla barra delle applicazioni, non saranno più rimossi dagli aggiornamenti di Windows come comunicato in precedenza.

La comunicazione interessa in particolare le organizzazioni che gestiscono un ampio parco di dispositivi, per le quali è stata messa a disposizione una Group Policy dedicata.

Le organizzazioni continueranno a mantenere il controllo sulla decisione delle tempistiche per la rimozioni dei riferimenti visuali a IE11 dai loro dispositivi, se ancora non lo hanno fatto, utilizzando la policy Disable IE.

Ancora, per favorire ulteriormente il passaggio al nuovo browser, a breve, anche i pochi scenari per i quali ancora oggi è consentito aprire e utilizzare IE11, effettueranno un redirect forzato.

In aggiunta, nel corso dei prossimi mesi saranno introdotti cambiamenti per ridirezionare un ristretto numero di scenari eccezionali nei quali IE11 è ancora accessibile a Edge. Questo assicura l’accesso a un browser Microsoft supportato e più sicuro.

Come noto, il periodo di supporto garantito dal gruppo di Redmond a Internet Explorer 11 è ufficialmente terminato il 15 giugno 2022 e la sua disattivazione definitiva è avvenuta il 14 febbraio 2023. I cambiamenti appena annunciati non devono a ogni modo essere interpretati come la volontà di mantenere il vecchio browser in circolazione, ma di rendere transizione a Edge più dolce.