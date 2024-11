Internxt: cloud a vita con l'85% di sconto per il Black Friday

Nell’era digitale, avere uno spazio cloud affidabile è essenziale per gestire i propri file in modo sicuro e poterli consultare ovunque ci si trovi. Internxt si afferma come una soluzione innovativa grazie alle sue tecnologie avanzate, il forte impegno verso la tutela della privacy e i piani personalizzabili. In occasione del Black Friday, la piattaforma offre ribassamenti straordinari, con sconti fino all’85% su tutti i suoi abbonamenti, rendendo ancora più accessibile un servizio di archiviazione protetto e pratico.

Perché Internxt è una scelta vincente

Internxt non è solo una piattaforma di archiviazione, ma una garanzia di sicurezza per i tuoi dati. I file caricati vengono crittografati e frammentati in più parti, distribuite su diversi server. Questo approccio assicura che nessuno, nemmeno Internxt, possa accedere ai tuoi contenuti. È una soluzione che supera ampiamente i tradizionali standard dei servizi cloud, ponendo la privacy come priorità assoluta.

Il servizio è anche semplice e intuitivo da usare. È compatibile con i principali sistemi operativi e consente la sincronizzazione dei file su più dispositivi. Funzionalità come l’autenticazione a due fattori e la possibilità di trasferire file di grandi dimensioni, fino a 20 GB, lo rendono adatto sia a privati che a professionisti.

Con gli sconti del Black Friday, Internxt rende ancora più vantaggioso proteggere i propri dati. Ad esempio, il piano da 2 TB a vita, normalmente venduto al prezzo di 900, è disponibile a soli 135 euro. È l’occasione perfetta per chi desidera un cloud sicuro, capiente e conveniente.

Scopri di più e attiva il tuo piano visitando il sito ufficiale di Internxt.