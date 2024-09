Internxt: tutti i piani cloud al 75% di sconto

Hai bisogno del tuo spazio di archiviazione accessibile su tutti i tuoi dispositivi, sicuro e conveniente? Scegli Internxt, il cloud vantaggioso che oggi offre tutti i suoi piani all’75% di sconto in occasione del Cybersecuirity Month. Scegli il piano migliore per te! Si tratta di un’occasione davvero incredibile e vantaggiosa.

La promozione è davvero molto interessante. Tra l’altro con Internxt hai la possibilità di scegliere più soluzioni tra cui piani individuali, a vita e business. Il vantaggio dei piani a vita è che paghi solo una volta ed è per sempre. Quindi la quota è una tantum e non devi più sostenere un abbonamento mensile.

Tutti quanti i piani cloud di Internxt offrono le stesse caratteristiche e specifiche tecniche, differendo solo gli uni dagli altri per la quantità di giga a disposizione nel tuo spazio di archiviazione scelto. Dai un’occhiata a tutto quello che viene offerto da questa soluzione vantaggiosa e imperdibile.

Cosa offre il cloud di Internxt

Il Cloud Internxt è davvero completo offrendo prezzi competitivi e vantaggiosi oltre che specifiche tecniche all’avanguardia per avere a tua disposizione e completamente al sicuro i tuoi file. Scegli il piano migliore per te! Non perdere questa incredibile occasione vantaggiosa. Ecco cosa offre questo servizio:

app multi-device per avere accesso a tutti i tuoi contenuti nel cloud da qualsiasi dispositivo in modo pratico e sicuro;

per avere accesso a tutti i tuoi contenuti nel cloud da qualsiasi dispositivo in modo pratico e sicuro; condivisione crittografata dei file e delle cartelle;

dei file e delle cartelle; condivisione protetta da password;

da password; autenticazione a due fattori ;

; supporto premium per i clienti.

Oltre a tutto questo hai anche la garanzia di rimborso di 30 giorni. In pratica, tu attivi l’abbonamento o acquisti il piano a vita e hai 30 giorni per provarlo. Se non sei soddisfatto puoi chiedere un rimborso totale di quello che hai acquistato. Un’ulteriore tranquillità, con la certezza che questo servizio cloud è davvero speciale: è Internxt.