Investire in modo intelligente con i Depositi a Termine di illimity Bank

Il risparmio può tradursi in un’opportunità di guadagno: investendo in modo intelligente il proprio denaro, infatti, è possibile aumentarne il valore in sicurezza. Scegliendo il conto deposito di illimity Bank è oggi possibile sfruttare un tasso di interesse fino al 5,75%.

Con l’inflazione che rallenta e la copertura fino a 100.000 euro garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, l’investimento nel conto deposito di illimity è oggi un modo semplice, sicuro e intelligente per guadagnare senza rischi tipici degli investimenti.

Per l’accesso a questa forma di investimento è necessario aprire il conto corrente di illimity. La banca propone due opzioni: il Conto Classic, con canone di 3 euro al mese azzerabile, e il Conto Premium, con canone di 7 euro al mese.

Nel primo caso, gli interessi arrivano fino al 5%. Con la versione Premium, invece, è possibile sfruttare interessi fino al 5,75% oltre all’imposta di bollo a carico della banca (solo sul conto corrente), alla remunerazione del 2,5% sul saldo del conto fino a fine 2024 (poi 0,5%) e alla possibilità di ottenere la carta di credito gratuita. Inoltre su richiesta è possibile avere gratuitamente sia la carta di credito che la carta di debito.

Interessi fino al 5,75%: guadagno garantito con il deposito di illimity

Con il conto deposito di illimity è possibile scegliere tra varie opzioni per quanto riguarda la durata dell’investimento, da un minimo di 6 mesi a un massimo di 60 mesi. C’è anche la possibilità di scelta tra depositi non svincolabili (con un tasso di interesse maggiore) e depositi svincolabili.

con il Conto Premium si arriva a un massimo di 5,75% con una durata di almeno 36 mesi e un deposito non svincolabile; con un deposito svincolabile, invece, il massimo è di 5%

con il Conto Classic si arriva a un massimo di 5% con una durata di almeno 36 mesi e un deposito non svincolabile; con un deposito svincolabile, invece, il massimo è di 4,2%

Per l’accesso al conto deposito è necessario aprire il conto corrente con illimity (scegliendo tra le versioni Classic e Premium).

Conto corrente con illimity

Le opzioni per il conto corrente con illimity sono due. La prima è Conto Corrente Classic:

canone di 3 euro al mese, azzerabile con l’accredito di stipendio o pensione oppure attivando linee non svincolabili con almeno 5.000 euro;

bonifici istantanei gratuiti;

carta di debito gratuita.

C’è poi Conto Corrente Premium che, rispetto alla versione Classic, aggiunge:

canone di 7 euro al mese;

interessi al 2,5% sulla giacenza fino al 31 dicembre 2024, poi 0,5%

sulla giacenza fino al 31 dicembre 2024, poi 0,5% imposta di bollo a carico della banca;

carta di credito gratis disponibile su richiesta;

disponibile su richiesta; Assistenza clienti prioritaria.

Entrambe le versioni del conto corrente sono disponibili con apertura online e sono gestibili tramite i canali digitali della banca. Scegliendo la versione Premium è possibile accedere all’assistenza clienti prioritaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.