IO e metodi di pagamento: il nuovo avviso

Gli utenti che in questi giorni aprono IO sui loro smartphone, e che in passato hanno aggiunto all’applicazione uno o più metodi di pagamento, si trovano di fronte a una schermata che pone il quesito Vuoi mantenere i tuoi metodi di pagamento? . Ad accompagnarlo il messaggio riportato di seguito. Vediamo di cosa si tratta e perché è importante non ignorarlo.

Nel tuo Portafoglio ci sono dei metodi di pagamento che potresti aver aggiunto per iniziative ormai scadute o terminate. Nei prossimi mesi arriveranno su IO nuovi bonus e iniziative: per questo, ti chiediamo di scegliere se mantenere o eliminare i metodi di pagamento del tuo Portafoglio.

Metodi di pagamento su IO: controllare il Portafoglio

In merito alle iniziative terminate, immaginiamo che il riferimento sia al Cashback di Stato ormai archiviato da oltre un anno, con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Lo stesso vale per il Bonus Vacanze. Per quanto riguarda invece i nuovi bonus, non rimane che attendere ulteriori conferme. Potrebbe essere inclusa anche la nuova formula studiata per la Lotteria degli Scontrini. Sarà caratterizzata dall’erogazione di vincite istantanee e che non richiederà più di mostrare il proprio codice in cassa.

È bene non ignorare l’avviso mostrato in questi giorni da IO poiché, come si legge, se l’utente non esegue alcuna azione, i metodi di pagamento verranno automaticamente eliminati. In tal caso, spariranno dunque dal Portafoglio (non abbiamo modo di sapere con quale tempistica). Dovranno poi eventualmente essere aggiunti di nuovo per partecipare ai programmi supportati o per effettuare una transazione.

Portare a termine l’operazione è molto semplice. Nella seconda schermata non bisogna far altro che selezionare una delle due opzioni proposte, Mantieni tutti i metodi nel Portafoglio oppure Elimina tutti i metodi dal Portafoglio . Infine, confermare la scelta.

Ad oggi, l’applicazione è stata installata oltre 31,8 milioni di volte. La versione Android è quella più utilizzata (70,3%). SPID è il metodo di autenticazione più utilizzato per l’accesso (84,6%). Poste Italiane è l’identity provider più diffuso. Tutte le altre statistiche sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.