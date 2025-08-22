 IONOS lancia il suo website builder con AI integrata: è gratis per 12 mesi
Con il website builder di IONOS la creazione di un sito web è più alla portata di tutti. Anche a livello economico: è gratis per un anno.
Con il website builder di IONOS la creazione di un sito web è più alla portata di tutti. Anche a livello economico: è gratis per un anno.

Chi ha un progetto da portare online ma teme le difficoltà tecniche può approfittare di una promozione molto interessante: IONOS offre il piano MyWebsite Now Starter gratuitamente per un anno , al posto del normale canone di 18 € al mese.

In questo modo il risparmio arriva fino a 216€, consentendo di avviare un sito web senza costi iniziali. Ma vediamo nel dettaglio cosa include il piano di IONOS e perché è una delle migliori soluzioni per lanciare un progetto online.

Cosa comprende la promozione di IONOS

IONOS, punto di riferimento europeo nei servizi di hosting e soluzioni digitali, ha ideato un pacchetto adatto a chi vuole aprire un sito web da zero. Con MyWebsite Now Starter non servono competenze tecniche né conoscenze di programmazione: l’intelligenza artificiale integrata si occupa di creare struttura, testi e grafica del sito a partire da una semplice descrizione dell’attività.

Attivando la promo si ottiene un set completo di strumenti per costruire una presenza online:

  • Website builder con AI, per realizzare e personalizzare il portale in autonomia;
  • Dominio incluso per 12 mesi, così da avere subito un indirizzo professionale;
  • Casella email personalizzata da 12 GB, utile per comunicazioni aziendali;
  • Pannello semplice e intuitivo, pensato anche per chi non ha esperienza nel settore.

Questa iniziativa è stata pensata per rendere l’accesso al digitale rapido e senza barriere economiche. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di IONOS.

Una vera occasione per trasformare un’idea in un sito professionale, senza spese per il primo anno.

