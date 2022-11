iOS 16.1.1: Apple prepara il fix per il bug del WiFi

Dopo il rilascio di iOS 16.1, diversi utenti hanno cominciato a lamentare problemi nell’uso del WiFi, segnalando difficoltà nel riuscire a restare collegati alla rete scelta sul proprio iPhone per più di qualche secondo quando il dispositivo viene messo in stand-by, come ad esempio può accadere durante la notte. Apple è al corrente della cosa, date le numerose segnalazione fatte sul forum ufficiale e su altre piattaforme online, e a quanto pare è pronta a rilasciare un correttivo con iOS 16.1.1.

iOS 16.1.1: Apple è pronta a correggere i problemi relativi al WiFi

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il colosso di Cupertino starebbe testando aggiornamento software di minore portata, iOS 16.1.1 appunto, non passato per il programma beta perché destinato ad essere lanciato nel più breve tempo possibile, al fine di rimediare nell’immediato a piccole, ma fastidiose problematiche, proprio come quella in oggetto. Non c’è una data di rollout esatta, ma dovrebbe essere questione di ore o di giorni.

Da tenere presente che il bug che affligge il WiFi va a colpire in maniera indiscriminata, almeno apparentemente, praticamente un po’ tutti i modelli di iPhone in circolazione, dal meno recente XS sino ad arrivare ad iPhone 14 che ha fatto capolino sul mercato da pochissimo.

Non dovrebbe quindi essere necessario aspettare sino al rilascio di iOS 16.2, che è atteso entro la fine dell’anno corrente, per trovare una risoluzione alle fastidiose disconnessioni dalla rete wireless.

Da notare che sino ad ora il rilascio di iOS 16 non è stato assolutamente esente da problemi, l’ultimo dei quali, unitamente a quello appena descritto, riguarda il blocco totale dello schermo di iPhone 14 e 13.