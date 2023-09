iOS 16.6.1 disponibile: update importante per sicurezza iPhone

Recentemente si è parlato molto di iOS 17 e iPadOS 17 in vista del loro lancio internazionale. Apple si sta preparando alla nuova generazione dei suoi sistemi operativi, come anche il pubblico di fan della Mela, ma ci sono novità anche nel presente guardando alle versioni attuali degli OS proprietari. In attesa del major update, infatti, la società di Cupertino ha rilasciato iOS 16.6.1 e aggiornamenti anche per iPadOS, macOS e watchOS. Ci sono nuove funzionalità in questa patch?

iOS si aggiorna: le novità portate da Apple

Lo chiariamo sin da queste prime battute: non aspettatevi feature inedite. La stessa azienda ha inserito nel changelog semplici riferimenti alla presenza di fix di sicurezza particolarmente importanti. Nessuna funzionalità mai vista prima, quindi, bensì un update per proteggere iOS da minacce scoperte in seguito al precedente aggiornamento.

Come ripreso da 9to5Mac, quindi, iOS 16.6.1 resta un update da scaricare il prima possibile tramite Generali > Aggiornamento Software > Scarica e installa, senza aspettative. Dopodiché, chi è in possesso di iPad, Apple Watch e computer con sistema macOS Ventura potrà accedere rispettivamente ad iPadOS 16.6.1, macOS Ventura 13.5.2 e watchOS 9.6.2 sempre a partire da queste ore.

Ricordiamo che tutti gli aggiornamenti sono già disponibili e basta accedere alle impostazioni generali del dispositivo per procedere con download e installazione, in un processo completamente automatico.

Nel mentre, a proposito di Apple, si parla anche delle presunte migliorie IA di Siri per iOS 18.