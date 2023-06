iOS 16: raggiunto l'81% tra tutti gli utenti iPhone

All’annuncio di iOS 17 ormai manca davvero poco. Il nuovo sistema operativo verrà infatti annunciato nelle prossime ore, in occasione del keynote d’apertura della WWDC 2023 che Apple terrà oggi. A breve distanza dal grande evento, però, il colosso di Cupertino ha fornito alcune nuove interessanti informazioni in merito al tasso d’adozione dell’attuale iOS 16.

iOS 16: tasso d’adozione all’81%

Stando a quanto comunicato, l’ultimo sistema operativo per smartphone della “mela morsicata” ha raggiunto l’81% tra tutti gli utenti di iPhone, mentre a febbraio la quota era pari al 72%. Il 13% dei dispositivi esegue invece iOS 15 che riceve ancora patch di sicurezza, mentre solo il 6% dei dispositivi esegue versioni più datate.

Per quanto riguarda il versante tablet, il 71% di tutti gli iPad esegue iPadOS 16, mentre il 20% esegue iPadOS 15 e solo il 9% esegue versioni più vecchie del sistema operativo.

Apple fornisce altresì dati suddivisi per dispositivi rilasciati negli ultimi quattro anni, in base ai quali è possibile apprendere che iOS 16 è installato sul 90% degli iPhone 11 e successivi e solo il 2% di questi dispositivi non è stato aggiornato a iOS 15 o iOS 16, mentre iPadOS 16 è in esecuzione sul 76% degli iPad rilasciati negli ultimi quattro anni e solo il 6% di quei modelli esegue un sistema operativo precedente a iPadOS 15.

Da tenere presente che i tassi d’adozione sono abbastanza simili a quelli di iOS 15 a maggio dello scorso anno, ma effettuando un confronto con i primi mesi dopo il rilascio l’adozione di iOS 16 si è rivelata molto più rapida, presumibilmente perché sono state introdotte modifiche alla lock screen di iPhone, il che ha destato in modo particolare l’entusiasmo degli utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.