iOS 17: è possibile scegliere l'app di messaggistica per Siri

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la versione beta di iOS 17, il nuovo sistema operativo per iPhone che verrà reso disponibile su larga scala in autunno e che è stato presentato in occasione della WWDC 2023 di inizio mese. Tra le varie novità incluse, è emerso che vi è pure la possibilità di scegliere l’app predefinita per la messaggistica da usare con Siri.

iOS 17: si può scegliere l’app di messaggistica predefinita con Siri

Già da diverso tempo a questa parte è possibile chiedere all’assistente virtuale di Apple di inviare un messaggio a qualcuno tramite iPhone. Attualmente, facendo tale richiesta senza specificare l’impiego di un servizio specifico, per impostazione predefinita Siri utilizza l’app Messaggi per espletare la richiesta, sfruttando quindi iMessage o i classici SMS, ma con l’avvento di iOS 17 tale scenario cambierà.

Apple ha infatti implementato nel suo nuovo sistema operativo un’opzione che consente agli utenti di scegliere, mediante un apposito selettore, quale app dovrà venire impiegata per impostazione predefinita quando si richiede genericamente a Siri di inviare un messaggio. È possibile impostare tutte le app d terze parti già compatibile con l’assistente vocale, come WhatsApp, Telegram Gmail e Viber.

Viene altresì concessa la possibilità di cambiare contatto o modificare il messaggio prima di spedirlo, tutto direttamente dall’interfaccia di Siri.

La novità conferma ulteriormente l’intenzione di Apple di adeguarsi alle richieste da parte delle autorità antitrust internazionali, sia statunitensi che europee, che hanno accusato a più riprese il gruppo di Cupertino di dare priorità ai propri servizi rispetto a quelli della concorrenza.