Con iOS 18.1 per iPhone, la versione del sistema operativo con cui dovrebbe iniziare a far capolino Apple Intelligence, la “mela morsicata” ha deciso di introdurre una funzionalità che in tanti attendevano da tempo immemore: la possibilità di impostare un indirizzo email principale per l’ID Apple e cambiare quello già associata direttamente da Impostazioni.

iOS 18.1: si può cambiare l’email principale dell’ID Apple da Impostazioni

Si tratta di una novità che va a semplificare di gran lunga la gestione dell’account. Sino a prima di iOS 18.1, cambiare l’indirizzo email associato al proprio account Apple non era così immediato. Gli utenti dovevano infatti cancellare l’email attuale, sceglierne un’altra e completare un processo di verifica decisamente macchinoso.

Unitamente a ciò, Apple ha aggiunto la possibilità di cambiare l’indirizzo iCloud.com o me.com, opzione che non era disponibile nelle versioni precedenti.

Questo costituisce un altro grande vantaggio per chi si è registrato con un indirizzo email che ora considera superato o semplicemente non più adeguato. Inoltre, pur decidendo di mantenere l’indirizzo originale per il login, è comunque possibile impostare una nuova email primaria per le comunicazioni visibili.

Da tenere presente che in precedenza, invece, gli utenti potevano creare un alias email, ma l’indirizzo principale rimaneva comunque visibile in alcune circostanze, senza dover ricorrere ad alias.

Considerando il fatto che oggigiorno avere un indirizzo email aggiornato e quantomai essenziale, queste modifiche sono particolarmente utili per chi desidera disporre di un maggiore controllo su come viene gestito il proprio indirizzo email in ambienti professionali e personali, senza il rischio di perdere l’accesso ai dati o complicazioni burocratiche.