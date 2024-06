iOS 18: arriva finalmente la composizione T9

Nelle scorse ore è stato presentato ufficialmente iOS 18 per iPhone. Le novità di rilievo introdotte da Apple sono molteplici, come ad esempio la Modalità Gioco e la possibilità di registrare e trascriver le telefonate, ma c’è anche qualche feature apparentemente minore, che in realtà si rivela estremamente interessante: l’aggiunta della composizione T9 nel tastierino.

iOS 18: composizione T9 nel tastierino

Quella del T9 è una sorta di scorciatoia per comporre numeri di telefono dalla rubrica, digitando le lettere sulla tastiera. Si tratta di un metodo di scrittura che ricorderanno bene tutti gli utenti di “vecchio corso”, che son passati dai classici e ormai vetusti cellulari ai ben più moderni smartphone capaci di prodezze che al tempo non erano neppure lontanamente immaginabili.

La nuova funzionalità di certo piacerà molto agli utenti Android che passano ad iPhone, visto e considerato che tale caratteristica è già presente sugli smartphone basati sulla piattaforma mobile del “robottino verde”.

Per utilizzare la composizione T9 su iOS 18, è suficiente andare sul tastierino nell’app Telefono. A questo punto, basta comporre i numeri corrispondenti alle prime lettere del nome della persona che si desidera chiamare. Ogni pulsante numerico rappresenta tre o quattro lettere, per cui è sufficiente premere il numero pertinente. Per fare un esempio concreto, per chiamare “Tizio Caio” basterà digitare “3224266”

iOS filtrerà in automatico la rubrica per trovare possibili corrispondenze. Il nome e il numero della persona corrispondente appariranno nella parte superiore dello schermo. Toccando il nome viene confermata la corrispondenza ed è possibile avviare la telefonata.