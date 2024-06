iOS 18: avvisi in caso di caricabatterie lento

A quanto pare, iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone che è stato presentato da Apple nelle scorse ore in occasione della WWDC 2024, include svariate e utili feature relative alla ricarica e al preservare lo stato di salute della batteria dei dispositivi. Non solo, infatti, consente di impostare nuovi limiti su iPhone 15, ma a quanto pare segnala anche in caso di utilizzo di un caricabatterie lento.

iOS 18 avvisa se il caricabatterie è troppo lento

A riferire la cosa è stato l0utente freaktheclown su Reddit dopo aver installato la prima beta di iOS 18, facendo notare che il suo iPhone mostra per l’appunto un avviso di caricabatterie lento quando viene utilizzato un caricabatterie con le suddette caratteristiche per caricare lo smartphone. L’avviso è comparso quando ha usato un caricabatterie da 5 W per caricare un iPhone 15 Pro Max.

Inoltre, viene proposto un grafico della batteria comprensivo di informazioni su quando è stato usato un caricabatterie lento per caricare il dispositivo, evidenziando la durata con la colorazione arancione.

L’utente Reddit ha altresì fatto sapere che accanto all’avviso è presente il pulsante “Slow Charger” e toccandolo si apre un articolo di supporto inesistente, che quasi sicuramente verrà aggiornato quando iOS 18 sarà distribuito pubblicamente.

Al momento, non è chiaro a quale velocità di ricarica venga mostrato il messaggio di avviso e soprattutto non è dato sapere se valga per tutti gli iPhone e per tutti i tipi di caricabatterie, ma di certo sarà possibile saperne di più nei giorni successivi e man mano che lo sviluppo del sistema operativo viene portato avanti.