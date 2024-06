iOS 18: blocco app con Face ID e modalità Dark per le icone

Oggi è il gran giorno, il giorno della WWDC, evento in occasione del quale Apple toglierà ufficialmente i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi. Già da svariate settimane, però, circolano indiscrezioni e anticipazioni riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di iOS 18, l’ultima delle quali suggerisce che offrirà una nuova funzionalità di sicurezza che consentirà agli utenti di bloccare le app con Face ID. Inoltre, l’aggiornamento dovrebbe estendere la modalità Dark alla schermata principale dell’iPhone.

iOS 18: blocco totale delle app e modalità scura per la schermata principale

Andando più in dettaglio, la nuova funzionalità di sicurezza offrirà agli utenti la possibilità di bloccare le app “di serie” come Mail, Messaggi, Note, Telefono, Foto, Safari, Impostazioni ecc. fornendo un ulteriore livello di privacy e sicurezza. Lo sblocco di un’app richiederebbe l’impiego del Face ID ed è probabile che la funzione sia utilizzabile anche con Touch ID o il passcode.

Da tenere presente che attualmente Apple consente già di bloccare determinati contenuti tramite Face ID, Touch ID o passcode, come le note nell’app Note e le foto negli album “Eliminati di recente” e “Nascosti” nell’app Foto. Questa nuova funzionalità di iOS 18, però, permetterà il blocco totale delle app, anche nel caso in cui lo smartphone fosse già stato sbloccato.

Come anticipato, poi, iOS 18 dovrebbe estendere la modalità Dark alla schermata principale del “melafonino”, per cui, quando abilitata, anche le icone delle app Apple avranno una tinta scura nella schermata Home quando è attiva la modalità Dark, dunque non più solo l’interfaccia e gli elementi di sistema come accade al momento.