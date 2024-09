iOS 18, su iPhone arriva l'Assistente Riparazioni: come funziona

Apple ha presentato una nuova funzione in iOS 18 pensata per migliorare il processo di riparazione degli iPhone. L’aggiornamento ha aggiunto lo strumento “Assistente Riparazioni“, che consente agli utenti di configurare nuove parti di ricambio dopo che il dispositivo è stato riparato. Questa funzione mira a garantire che l’iPhone funzioni correttamente quando è equipaggiato con parti originali Apple.

iOS 18, su iPhone debutta l’Assistente Riparazioni

Questa funzione, come riportato da MacRumors, consente agli utenti di garantire il corretto funzionamento del dispositivo in seguito a riparazioni con componenti Apple autentici. L’Assistente Riparazioni è compatibile esclusivamente con parti originali Apple, a riprova dell’impegno costante di Apple nel mantenere l’integrità dei dispositivi.

All’inizio di quest’anno, Apple ha annunciato l’intenzione di consentire le riparazioni utilizzando parti originali precedentemente possedute. Per facilitare questo processo, l’azienda richiede agli utenti di abbinare il numero di serie del proprio dispositivo con quello di un nuovo pezzo venduto da Apple, un processo noto come accoppiamento dei pezzi. Se gli utenti installavano componenti originali ma di seconda mano, spesso ricevevano notifiche che indicavano che Apple non era in grado di verificare la nuova parte. In alcuni casi, funzioni cruciali come Face ID e i sensori Touch ID potevano non funzionare del tutto.

Processo di calibrazione semplificato

La nuova funzione Assistente Riparazioni risolve questo problema consentendo la calibrazione delle parti originali Apple, sia nuove che usate, direttamente sul dispositivo. Di conseguenza, gli utenti e i centri di riparazione non dovranno più fornire il numero di serie quando ordinano la maggior parte delle parti dal Self Service Repair Store. Inizialmente l’aggiornamento riguarderà display, batterie e fotocamere, mentre in futuro è previsto il supporto per i sensori biometrici utilizzati, come Face ID e Touch ID.

Parallelamente a questo sviluppo, Apple sta anche intensificando gli sforzi per rintracciare i componenti usati dell’iPhone. L’azienda ha annunciato l’estensione della funzione Blocco di attivazione anche ai componenti dell’iPhone, per evitare che i ladri utilizzino dispositivi persi o rubati. Apple ha spiegato che se un dispositivo in riparazione rileva una parte proveniente da un altro dispositivo con il Blocco di attivazione o Lost Mode abilitati, le capacità di calibrazione di quella parte saranno limitate.

Come funzione l’Assistente riparazione

Lo strumento Assistente riparazioni è accessibile nella sezione Parti e assistenza del menu Informazioni dell’app Impostazioni, visibile solo agli utenti che hanno installato iOS 18 e dispongono di una parte compatibile. Inoltre, questa funzione può essere utilizzata per configurare parti installate prima del rilascio di iOS 18, come ad esempio batterie di terze parti sostituite con batterie originali Apple.

La funzione Assistente Riparazioni di Apple è disponibile per i modelli di iPhone 12 e successivi. L’azienda ha inizialmente annunciato questa funzione ad aprile, con un lancio previsto per il prossimo autunno.