iOS 26.4: Apple Music con album a schermo intero e concerti

Apple Music ha sempre avuto un rapporto ambivalente con il design: funzionale, ma mai davvero spettacolare, ordinato, ma raramente capace di sorprendere. Con iOS 26.4 Cupertino prova a cambiare registro. La novità principale è un nuovo design a schermo intero per album e playlist che trasforma la schermata di ascolto in qualcosa di più immersivo, con lo sfondo della lista tracce che adotta un colore che si armonizza con la copertina del disco.

Novità Apple Music: design immersivo con iOS 26.4 e concerti nell’app

Non si tratta di prendere un colore a caso direttamente dalla copertina e copiarlo tale e quale, Apple precisa che il sistema sceglie una tonalità che si abbina e richiama l’estetica della copertina, creando un effetto visivo coerente senza risultare pacchiano.

L’altra novità è l’integrazione dei concerti direttamente nell’app Music. È possibile quindi trovare spettacoli nella propria zona e date dei tour degli artisti che si amano, tutto dentro l’applicazione. Fino a ieri si doveva uscire dall’app e andare su servizi per la ricerca di eventi musicali o dare una sbirciata su Google.

Profilo ridisegnato e condiviso con altre app

iOS 26.4 porta anche una schermata Profilo ridisegnata che non riguarda solo Music ma si estende ad altre app di sistema come Podcast e TV. Il nuovo profilo include scorciatoie legate al proprio Account Apple per aggiungere fondi, riscattare una gift card Apple o un codice app. Piccole comodità che prima richiedevano un pellegrinaggio nelle Impostazioni, e che adesso sono a portata di mano.

Un aggiornamento che Apple fa bene: niente di rivoluzionario, eh, solo dettagli che rendono l’esperienza quotidiana un po’ più fluida. Non cambierà la vita a nessuno, ma la prossima volta che si aprirà un album e lo sfondo si colora, si noterà la differenza.