iOS 26: migliorie per sveglie e timer di terze parti

Con iOS 26, annunciato in occasione della WWDC 2025 in scena in questi giorni, Apple sta aggiungendo un nuovo framework AlarmKit per gli sviluppatori che offrono app con sveglie e timer. AlarmKit fornisce l’accesso a livello di sistema alla funzionalità di allarme, che in precedenza era riservata solo all’app Orologio di iOS.

iOS 26: miglioramenti per app di sveglie e timer di terze parti

Ciò sta a significare che gli sviluppatori saranno in grado di creare app che hanno lo stesso set di funzionalità e autorizzazioni della funzionalità di allarme integrata di Apple, inclusi avvisi che si attivano sempre anche se la modalità silenziosa o quella Full immersion è abilitata, le opzioni di snooze e stop a schermo intero e l’accesso alla schermata di blocco, alla Dynamic Isladn e all’Apple Watch.

In iOS 18 e precedenti, gli sviluppatori utilizzavano avvisi sensibili al fattore tempo per gli allarmi e avvisi critici quando veniva permesso da Apple, ma non c’era un’opzione per un avviso che non potesse essere perso come quelli che provengono dall’app Orologio di sistema. Non c’era nemmeno una sovrapposizione della schermata di blocco e c’erano limiti al numero di allarmi che potevano essere impostati. Inoltre, gli allarmi di app di terze parti potevano non essere attivati se l’iPhone si riavviava o se l’app veniva aggiornata, il che era problematico, e gli avvisi potevano essere silenziati con Full immersion.

Il nuovo framework supporterà allarmi illimitati e opzioni di ripetizione, per cui non ci saranno le stesse limitazioni che c’erano prima e gli avvisi di allarme non saranno semplici notifiche.