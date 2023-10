iPad: i nuovi modelli arrivano a marzo 2024

Nei giorni scorsi si era creduto che Apple avrebbe provveduto a rilasciare nuovi modelli di iPad questo mese, ma a quanto sembra l’Apple Pencil con USB-C è destinato ad essere l’ultimo prodotto lanciato dall’azienda per quest’anno. Per vedere rinnovata la gamma dei tablet, invece, toccherà attendere sino alla primavera del 2024.

iPad: nuovi modelli base, mini e Air nella primavera 2024

Stando infatti a quanto riferito da Mark Gurman, autorevole penna di Bloomberg, nella sua ultima newsletter “Power On”, il colosso di Cupertino sta pianificando il lancio dei nuovi tablet a marzo del prossimo anno e i modelli interessati sarebbero iPad “base” di undicesima generazione, il mini di settima generazione e l’Air di sesta generazione.

Non vengono forniti dettagli specifici in merito alle caratteristiche tecniche, ma con ogni probabilità non si tratterrà di un refresh che andrà a stravolgere le specifiche dei tablet esistenti, bensì di un rinnovo, con hardware aggiornato e ovviamente più performante e al passo con i tempi.

Anche l’iPad Pro di nuova generazione sarebbe in lavorazione, ma il suo rilascio non viene dato per certo per il prossimo marzo, almeno non allo stato attuale delle cose. Potrebbe pertanto giungere sul mercato in un secondo momento, in un frangente non meglio specificato.

Unitamente alle informazioni in questione, Mark Gurman ha aggiunto che prevede che l’Apple Pencil di prima generazione verrà rimossa dal mercato, unitamente al modello entry level di iPad di nona generazione, in maniera tale da eliminare pure l’ultimo modello di tablet con connettore Lightning e l’accessorio compatibile. Il giornalista, però, riferisce che la suddetta modifica non avverrà a stretto giro.