iPad mini 7 risolverà il problema dello jelly scrolling

Le ultime indiscrezioni suggeriscono l’arrivo a stretto giro di nuovi modelli di tablet a marchio Apple, compreso iPad mini 7, con il quale, stando a ulteriori rumor, verrà finalmente risolto il fastidioso e tanto lamentato problema del jelly scrolling.

iPad mini 7: stop al problema del jelly scrolling

In base a quanto da poco emerso, infatti, il nuovo modello di iPad mini porterà in dote un display migliorato, pensato per risolvere il summenzionato problema che ha afflitto la variante più piccola del tablet del colosso di Cupertino a partire dalla generazione attualmente in carica e per il quale è stata avviata anche una class action contro Apple.

Per chi non lo sapesse, il jelly scrolling si verifica quando una parte dello schermo si aggiorna in modo sensibilmente più lento rispetto all’altra, dando un effetto di oscillazione quando il contenuto si muove rapidamente. La cosa risulta essere particolarmente evidente quando si scorre rapidamente una pagina Web in Safari.

Per risolvere la problema, dunque, l’azienda della “mela morsicata” avrebbe modificato il tipo di assemblaggio dello schermo sul nuovo modello di iPad mini.

Unitamente alle informazioni in questione, si sostiene che il display di iPad mini 7 non verrà aggiornato a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ma continuerà invece a mantere l’attuale frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Oltre al nuovo display, viene riferito che iPad mini 7 presenterà una fotocamera frontale rinnovata e il chip A16 Bionic, ovvero lo stesso chip utilizzato su iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Attualmente, l’iPad mini 6 è alimentato dal chip A15 Bionic.