iPad mini 7: velocità di ricarica limitata a 20W

Questa settimana, Apple ha tolto i veli, a sorpresa, al nuovo iPad mini 7 con chip A17 Pro. Il dispositivo non è ancora in vendita, la fase di preordini è già stata avviata, ma occorrerà attendere sino al 23 ottobre per poterlo vedere nei negozi. Nel mentre, però, la documentazione normativa ha rivelato che la velocità di ricarica del di positivo è limitata a 20W, esattamente come il suo predecessore.

iPad mini 7: velocità di ricarica massima come il predecessore

Andando più in dettaglio, la documentazione normata dalla 3C certification ha confermato che il nuovo iPad mini 7 (2024) A2996 supporta una ricarica rapida di 20W (9VDC X 2.22A).

Ciò sta pertanto a significare che il tablet impiegherà circa un’ora per raggiungere il 70% di carica e circa due ore per una ricarica completa da zero. Si tratta di velocità inferiori rispetto a quanto viene offerto da alcuni tablet Android. Ad esempio, il OnePlus Pad 2 supporta una ricarica rapida fino a 67W.

Per un confronto più appropriato bisogna però prendere in esame i modelli di iPad più grandi: gli iPad Pro sono limitati a una velocità di ricarica di 30W, mantenendo comunque un notevole margine rispetto all’iPad mini.

Da notare che sebbene siano trascorsi tre anni dall’uscita del precedente modello di iPad mini, quello nuovo rappresenta solo un piccolo aggiornamento rispetto al predecessore. Apple sembra aver fatto lo stretto indispensabile per migliorarlo, mantenendo il processore più vecchio possibile in grado di supportare Apple Intelligence. Ad ogni buon conto, resta da vedere come il device si comporterà nell’utilizzo concreto.