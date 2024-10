iPad Pro M4: domanda di gran lunga sotto le aspettative

I nuovi iPad Pro M4 dotati di display OLED che sono stati presentati a maggio di quest’anno da Apple stanno affrontando una domanda inferiore alle aspettative, o almeno questo è quanto emerge da un recente report degli analisti.

iPad Pro M4: 6,7 milioni di unità spedite entro fine anno

Andando più nello specifico, inizialmente si prevedeva che le spedizioni avrebbero raggiunto i 10 milioni di unità entro la fine dell’anno, ma secondo la nuova analisi di Display Supply Chain Consultants (DSCC) questa cifra è stata rivista significativamente al ribasso: 6,7 milioni di unità.

Secondo Ross Young, analista di DSCC, le spedizioni del modello da 11 pollici sono destinate a diminuire del 40% nel terzo trimestre e di un ulteriore 30% nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente. Il modello da 13 pollici, poi, pare essere ancora più colpito, con un calo previsto di oltre il 50% nel terzo trimestre e addirittura del 90% nel quarto trimestre.

Il motivo di tutto ciò sarebbe da ricercare in diversi fattori che stanno limitando il successo dei nuovi dispositivi. In primo luogo il prezzo elevato. Inoltre, il fatto che la tecnologia OLED e il nuovo chip M4 rendano i dispositivi molto più performanti rispetto ai predecessori non sembra spingere gli utenti a fare un upgrade. Anche le limitazioni di iPadOS potrebbero essere un altro deterrente per i consumatori.

Da tenere presente che circolano da tempo voci in merito al fatto che Apple stia lavorando anche a una versione OLED di iPad Air, che dovrebbe arrivare nel 2026, ma a causa delle vendite deludenti degli iPad Pro M4, Young teme che il nuovo dispositivo potrebbe subire un ritardo di oltre un anno.