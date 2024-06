iPadOS 18: strumenti di disegno personalizzati per Apple Pencil

In occasione della WWDC 2024 di inizio mese, Apple ha presentato ufficialmente iPadOS 18, il nuovo sistema operativo per iPad che sarà rilasciato pubblicamente entro la fine dell’anno. Tra le varie novità introdotte, nel corso delle ultime ore è emerso, dall’analisi della beta già fruibile da parte degli sviluppatori, che le app possono offrire strumenti di disegno personalizzati per Apple Pencil.

iPadOS 18: app con strumenti personalizzati per Apple Pencil

Per fare un esempio concreto, in un video relativo alla WWDC 2024, il colosso di Cupertino ha dimostrato come un’app potrebbe implementare uno strumento che consente di aggiungere delle impronte di zampe di gatto e altri simboli sempre relativi agli animali a un disegno. Gli strumenti personalizzati supportano le funzionalità della nuova Apple Pencil Pro che è stata lanciata sul mercato unitamente ai nuovi iPad Pro con chip M4 e ai nuovi modelli di iPad Air con chip M2.

Anche iOS 18 e visionOS 2 supportano strumenti di disegno personalizzati nelle app, ma iPhone e Vision Pro non supportano Apple Pencil. Come sempre, qualsiasi strumento di disegno può anche essere controllato con il dito e altri metodi di input.

Oltre agli strumenti personalizzati, le app su iPadOS 18, così come su iOS 18 e visionOS 2, sono in grado di modificare la selezione degli strumenti di disegno predefiniti che vengono proposti nel selettore di strumenti di sistema. Apple ha altresì informato che le app sono addirittura capaci di offrire più strumenti dello stesso tipo per una maggiore comodità, come ad esempio due colori di penne o due colori di pennarelli.