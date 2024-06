iPhone 13: probabile ERRORE di PREZZO su eBay

Approfitta subito del probabile errore di prezzo sul mitico Apple iPhone 13 128GB. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 539,90€, invece di 759€. Si tratta di un risparmio pazzesco, che ha dell’incredibile e che trovi solamente su eBay. Sbrigati prima che anche gli ultimi pezzi finiscano.

Un’occasione imperdibile ti attende, ma sta andando a ruba. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce. Insieme alla promozione hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

iPhone 13 128GB: la scelta perfetta

Cerchi uno smartphone dal prezzo contenuto, ma che non lesini su prestazioni e design? Allora Apple iPhone 13 128GB è proprio il telefono che fa per te. Acquistalo in super offerta su eBay! Disponibile nell’esclusiva colorazione rosa, è perfetto per chi vuole un top di gamma a prezzo da mediogamma.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è semplicemente sensazionale. La quasi totale assenza di cornici rende tutto ancora più coinvolgente. I colori sono vivaci e i dettagli speciali. Perfetto per la tua produttività è anche ideale per guardarti un film o una serie TV al volo.

Il chip A15 Bionic è il cuore pulsante di questo smartphone iOS. In grado di gestire prestazioni elevate, non cede spazio a bug o rallentamenti. Tutto gira alla perfezione per un’esperienza professionale. La batteria dura tutto il giorno e oltre. Acquistalo ora a soli 539,90€, invece di 759€.