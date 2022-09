iPhone 14 a rate con TIM: ecco quando conviene

Il rito pagano del rilascio di nuovi iPhone prevede una serie di passaggi ormai prevedibili e consequenziali: i rumor, i leak, l’annuncio, i prezzi ed infine il rilascio presso i provider di connettività. Quest’ultimo passaggio vede oggi TIM in prima fila ad annunciare il proprio impegno per consentire l’acquisto dei melafonini di nuova generazione in abbinata ad un nuovo contratto telefonico.

A disposizione l’intera gamma iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 con TIM: prezzi e convenienza

Come ogni anno scatta a questo punto il ragionamento su quanto conveniente possa essere l’acquisto rateizzato al posto di un pagamento una tantum. Nel primo caso, infatti, non c’è il peso dell’investimento iniziale da sopportare, ma nella seconda ipotesi c’è solitamente un vantaggio economico di cui potersi avvantaggiare.

I casi non sono però tutti uguali e bisogna analizzare nel dettaglio le singole offerte per scovare quali siano in effetti le migliori opzioni d’acquisto, scegliendo così nel migliore dei modi tra l’acquisto immediato su Amazon e la dilazione del costo tramite TIM.

La valutazione va fatta in questo caso sulla base delle cifre annunciate dall’operatore:

L’offerta è riservata a clienti con TIM Unica, TIM 5G Power TOP o Unlimited.

I prezzi dimostrano come l’acquisto a rate sia conveniente rispetto all’acquisto su Amazon in soli 4 casi, contrassegnati con l’asterisco. La differenza è minima ed impone un vincolo contrattuale, ma al tempo stesso consente di dilazionare il pagamento e di non dover impattare sul proprio budget mensile con l’intera cifra in soluzione unica.