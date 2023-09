iPhone 14: iFixit ha abbassato il punteggio di riparabilità

Il punteggio che iPhone 14 aveva ottenuto da iFixt, la comunità di riparatori nota per lo smontaggio dei più diffusi device tech, è stato retroattivamente ridotto. La motivazione è da ricercare nel requisito di abbinamento delle parti post-riparazione richiesto da Apple.

iPhone 14: punteggio di iFixit ridotto da 4 a 7 su 10

In principio, iFixt aveva assegnato ad iPhone 14 un punteggio pari a 7 su 10 che adesso è stato invece ridotto a 4 su 10.

Inizialmente iFixit aveva elogiato il modo in cui il colosso di Cupertino aveva riprogettato il telaio dello smartphone per facilitarne la sostituzione delle parti, in special modo il vetro posteriore. Tuttavia acquistando elementi di ricambio dallo store di Apple dedicato alle riparazioni self-service è necessario inserire il numero di serie o l’IMEI del dispositivo e tutte le parti ordinate devono essere abbinate allo stesso dispositivo dopo l’installazione per poter funzionare correttamente.

Lo scenario appena descritto potrebbe però rappresentare una minaccia per i modelli di business di molti laboratori di riparazione indipendenti. L’abbinamento dei componenti rappresenta un problema per i riparatori di terze parti che in genere cercano di riutilizzare parti completamente funzionali prese da dispositivi che non possono essere più riparati

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Kyle Wiens, CEO di iFixit, riguardo la questione.

La maggior parte delle riparazioni importanti sui moderni iPhone richiedono l’approvazione di Apple. Devi acquistare le parti tramite il loro sistema, quindi far convalidare la riparazione tramite un sistema di chat. Altrimenti ti imbatterai in funzionalità limitate o mancanti, con un contorno di fastidiosi avvisi.

In base ai feedback ricevuti, dunque, iFixit ha deciso di rivedere il punteggio assegnato allo smartphone di Apple dello scorso anno e con ogni probabilità ciò andrà ad influire pure sul punteggio che verrà assegnato agli iPhone 15 che sono stati da poco presentati dopo che saranno stati smontati ed esaminati.