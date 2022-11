iPhone 14 Plus: domanda rallentata, spedizioni pannelli a zero

Il fatto che iPhone 14 Plus non abbia riscosso grande successo tra gli utenti non è assolutamente una novità, diversamente da quanto verificatosi con la variante base del nuovo “melafonino” e in special modo in confronto alle versioni Pro e Pro Max. A rendere meglio l’idea della situazione, però, ci ha pensato Ross Young nel corso delle ultime ore, mostrando che le spedizioni dei pannelli del modello di smartphone Apple in questione dovrebbero essere vicine allo zero a dicembre.

iPhone 14 Plus: spedizioni dei pannelli vicine allo zero

Invece, gli acquisti di display da parte del colosso di Cupertino nella catena di approvvigionamento per iPhone 14 nel 2022 sono sulla buona strada per subire un incremento del 10% rispetto alla gamma di iPhone 13 nel 2021.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto comunicato dal celebre analista a tal proposito.

Si noti che le spedizioni del pannello Plus dovrebbero essere vicine a 0 a dicembre poiché la domanda si blocca per quel modello. Il pannello dell’acquisto della serie iPhone 14 per il 2022 ora sembra essere in aumento del 10% rispetto all’approvvigionamento della serie iPhone 13 del 2021, nonostante il mercato degli smartphone sia sceso del 9%. Anche l’ASP miscelato di questi dispositivi è aumentato del 10% con il 14 Pro/Pro Max che rappresenta una quota del 64% contro il 51% per il 13 Pro/Max.

Ad ogni modo, che le spedizioni del pannello di iPhone 14 Plus siano prossime allo zero non sorprende. Un report precedente riferiva che il gruppo della “mela morsicata” aveva interrotto la produzione del dispositivo per allineare meglio la produzione alla domanda. Nonostante la domanda sia inferiore al previsto, Apple starebbe ancora pianificando un iPhone 15 Plus per il prossimo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.