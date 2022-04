iPhone 14 Pro Max: altre info da nuovi schemi tecnici

Sono spuntate online nuove informazioni e schemi riguardo il design frontale di iPhone 14 Pro Max, il top di gamma della futura linea di smartphone di Apple, grazie ai quali è possibile farsi un’idea ancora più precisa di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche finali del dispositivo.

iPhone 14 Pro Max: i dettagli del design frontale

I nuovi schemi tecnici sono stati pubblicati su Twitter dal leaker @VNchocoTaco, che tra l’altro è stato uno dei primi a mostrare come sarà realizzata la parte frontale dei prossimi iPhone, e vanno in parte a confermare quanto era già emerso in precedenza.

Stando a quanto riferito, dunque, sulla scocca frontale non ci sarà il classico notch, ma verrà adottata una soluzione pill and hole che ospiterà le componenti interne del Face ID e le fotocamere frontali. Il foro circolare avrà un diametro di 5,59 mm, mentre quello a “pillola” misurerà 7,15 mm. Tra l’uno e l’altro foro sarà presente uno spazio vuoto che contribuirà a rendere il display più ampio.

Risulteranno più sottili pure le cornici del display, con dimensioni pari a 1,95 mm contro gli attuali 2,42 mm e l’altezza complessiva passerà da 160,8 mm a 160,7 mm, mentre la larghezza massima comprensiva dei tasti laterali sarà di 78,53 mm.

Per quel che concerne lo spessore, i disegni indicano un leggero aumento, probabilmente dovuto al sensore fotografico da 48 megapixel e alla nuova lente a 7 elementi (7P). Lo spessore del modulo passerà da 3,60 mm a 4,18 mm portando il totale ad un massimo di 12,16 mm.

Da notare che, sempre secondo gli schemi, Apple potrebbe pure ridurre l’altezza dell’altoparlante da 1,52 a 0,57mm. Rimane invece invariato lo schermo, che sul modello Pro Max dovrebbe essere da 6,7 pollici, mentre sul Pro “normale” sarà da 6,1 pollici. Inoltre, entrambi i dispositivi saranno dotati del chip A16 Pro a 4nm.