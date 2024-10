iPhone 15 128GB: con il nuovo Coupon eBay oggi costa niente

Cosa stai aspettando? Stamattina si è attivato un nuovo Coupon eBay. Grazie a questa promozione puoi acquistare un fantastico Apple iPhone 15 128GB a prezzo veramente eccezionale. Oggi non costa niente! Aggiudicatelo subito a soli 712,41€, invece di 979€. Si tratta di un’occasione da prendere subito al volo.

Ottieni questo fantastico prezzo inserendo il Codice TECHWEEK24 nella sezione dedicata ai Codici Sconto direttamente alla pagina del pagamento. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Ma non è tutto. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 rate a tasso zero da soli 237,47€.

Una vera bomba. Apple iPhone 15 128GB è un ottimo top di gamma dalle prestazioni elevate. Inoltre, grazie alla doppia fotocamera con sistema punta e scatta non serve essere un professionista per scattare fotografie che sono vere e proprie opere d’arte. Insomma, un vero e proprio gioiellino a prezzo vantaggioso e unico.

iPhone 15 128GB: prestazioni e immagini di altissimo livello

Con un iPhone 15 128GB non solo ottieni tutta la produttività e l’esperienza utente offerta dal nuovo sistema operativo iOS 18, altamente personalizzabile e con nuove funzionalità, ma anche prestazioni e immagini di altissimo livello. Acquistalo ora soli 712,41€ con il Coupon TECHWEEK24. Sfruttalo subito per risparmiare.

Grazie al Chip A16 Bionic questo smartphone ha tutto il carattere dei veri top di gamma. La gestione dei consumi è perfetta, offrendo ampio respiro alla batteria che dura molto di più portandoti tranquillamente a fine giornata senza problemi. Inoltre, il multitasking è perfetto. Gestisci contemporaneamente app e giochi senza scatti o bug, per un’esperienza estremamente fluida e coinvolgente.

Immersivo anche il display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Le dimensioni perfette per comodità di visione e portabilità. Le immagini sono restituite con dettagli speciali e colori estremamente vivi. Tutto è estremamente realistico e fluido. Anche il gaming ringrazia per queste prestazioni eccellenti.

Acquista ora il tuo iPhone 15 128GB a soli 712,41€, invece di 979€. Ti ricordiamo di sfruttare il Coupon TECHWEEK24 alla pagina del pagamento.