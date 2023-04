iPhone 15: Apple aveva considerato ancora la porta Lightning

Le direttive europee impongo l’impiego della porta USB-C per la ricarica dei futuri dispositivi tech e tutte le aziende sono tenute ad adeguarsi, anche Apple, volente o nolente. Il futuro iPhone 15, infatti, supporterà il suddetto tipo di connettività, ma a quanto pare in principio l’azienda di Cupertino aveva comunque considerato l’adozione della “storica” porta Lightning.

È emerso proprio in queste ora, infatti, che all’inizio del processo di sviluppo di iPhone 15 era stata creata una versione dello smartphone della “mela morsicata” che includeva la porta Lightning, sebbene il progetto sia stato poi rapidamente accantonato. A renderlo noto è stato il leaker Unknownz21 su Twitter, considerato una fonte solitamente piuttosto affidabile.

Some details about USB-C on the iPhone 15:

It was in testing as far back as January 2022, and pretty much all designs since March 2022 have had the USB-C port instead of lightning.

There was a version with a lightning port very early on, but it was quickly scrapped.

