iPhone 15 arriva oggi: scegli il tuo (occhio al sold out)

Quattro modelli, nove colorazioni in totale: iPhone 15 è qui. L’attesa è finita e da oggi, venerdì 22 settembre, è finalmente possibile allungare le mani sul melafonino di nuova generazione, anche nella sua variante Pro. Chi ha effettuato il preordine lo sta ricevendo direttamente a casa in queste ore, tutti gli altri lo possono acquistare anche su Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita in un giorno.

Il giorno di iPhone 15: tutti i modelli

Occhio però ai sold out. Alcune delle versioni proposte da Apple sono andate letteralmente a ruba, costringendo ad attese di settimane o addirittura mesi per poterle avere. Ecco perché il consiglio, per chi è interessato a comprarlo, è di non perdere tempo e approfittare delle scorte ora a magazzino. Di seguito la carrellata completa con ogni taglio di memoria e tinta della scocca.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Come già scritto, la disponibilità dei nuovi iPhone 15 potrebbe variare da un momento all’altro. È impossibile prevedere quando e come saranno rimessi in vendita una volta esauriti.

Per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche dei modelli lanciati oggi e delle novità introdotte (su tutte spicca la presenza della porta USB-C) rimandiamo all’approfondimento dedicato, pubblicato su queste pagine in occasione dell’annuncio.

