iPhone 15: l'analisi al microscopio di iFixit

Il team di iFixit, celebre per il teadown di smartphone e altri dispositivi tech, ha recentemente compiuto lo smontaggio di iPhone 15 Pro e nelle scorse ore è tornato a dare uno sguardo più approfondito al nuovo smartphone del colosso di Cupertino, precisamente ad iPhone 15 standard, eseguendo un’analisi al microscopio.

iPhone 15: il modello standard visto al microscopio

Infatti, adoperando il microscopio, la squadra di iFixit è riuscita a offrire uno sguardo più da vicino all’involucro e al display di iPhone 15, mettendo in mostra i singoli pixel. Vengono proposte viste ingrandite fino a 700x di ogni componente, dal connettore della batteria ai magneti all’interno del Taptic Engine.

Internamente Phone 15‌ è molto simile ad iPhone 14, ma c’è una fotocamera più grande da 48 megapixel, che iFixit conferma non essere la stessa presente sulla versione Pro Max. I bucket quad pixel nella fotocamera del nuovo “melafonino” in variante base‌ sono circa il 22% più piccoli, il che sta a significare che la fotocamera non è in grado di funzionare bene in condizioni di scarsa illuminazione come la fotocamera del modello Pro Max.

Sulla base della similitudine con il predecessore, anche la riparabilità di iPhone 15 è sicuramente molto buona: i risultati sono praticamente gli stessi del teardown del modello precedente condiviso lo scorso anno, il che costituisce un fattore estremamente positivo, sebbene al miglioramento non ci sia mai fine.

Per il resto, lo smontaggio del dispositivo non rivela null’altro di quanto già non si sapesse, ma offre comunque una nuova e interessante vista del “melafonino”.

Di seguito è presente il video dell’esecuzione dell’intera operazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.