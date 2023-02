iPhone 15 Plus: cornici più sottili e Dynamic Island

Unitamente ai nuovi dettagli relativi al futuro “melafonino” in versione Pro Max, nel corso delle ultime ore sono emerse in Rete anche informazioni riguardo iPhone 15 Plus, secondo cui dovrebbe presentare cornici più sottili e Dynamic Island.

iPhone 15 Plus: nuovi render, nuovi dettagli

La redazione del sito 9to5Mac ha infatti avuto modo di mettere le mani sui modelli CAD per iPhone 15 Plus ottenuti dai fornitori nella catena di approvvigionamento di Apple che ha poi affidato a un esperto di grafica che ha realizzato dei render, visibili nella gallery di seguito, i quali mostrano l’aspetto del dispositivo.

Osservando i render si apprende quindi che iPhone 15 Plus eredita dai modelli Pro la Dynamic Island al posto della notch e presenta cornici leggermente più sottili rispetto al modello attualmente in carica.

Altri piccoli cambiamenti estetici riguardano lo spessore complessivo e il gruppo fotocamera leggermente più spesso. Le dimensioni dovrebbero essere pari a 160,87mm (altezza) x 77,76mm (larghezza) x 7,81 mm (spessore), rispetto alle dimensioni di 160,08mm (altezza) x 78,1 mm (larghezza) x 7,8 mm (spessore) di iPhone 14 Plus.

Il futuro “melafonino” in versione Plus porterà inoltre in dote la USB-C al posto del connettore Lightning e un sistema a doppia fotocamera (grandangolo e ultra-grandangolo).

Da tenere presente che il design del modello Plus dovrebbe essere identico a quello del modello base, la sola differenza tra l’uno e l’altro sarebbe la dimensione della batteria e del display. Inoltre, dovrebbe integrare il chip A16 già visto su iPhone 14 Pro, il chip-modem Qualcomm X70 ed essere offerto anche nelle nuove colorazioni blu e rosa.

