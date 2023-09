iPhone 15 Pro Max: ecco perché ha uno zoom ottico di 5x

In una recente intervista rilasciata da Jon McCormack, Vicepresidente di ingegneria del software per le fotocamere di Apple, a Nicolas Lellouche di Numerama, è stato spiegato il motivo in base al quale il sistema di lenti tetraprisma dell’iPhone 15 Pro Max che è stato da poco presentato offre uno zoom ottico di 5x e non di 10x, come invece proposto sul Galaxy S23 Ultra di Samsung.

iPhone 15 Pro Max: i motivi dello zoom ottico 5x

Il teleobiettivo dell’iPhone 15 Pro Max integra il sistema di stabilizzazione della fotocamera più avanzato mai realizzato sino ad ora dal colosso di Cupertino, il quale va a combinare la stabilizzazione ottica dell’immagine e un modulo di spostamento del sensore 3D con autofocus. Date le sue caratteristiche, lo zoom 5x del “melafonino” può essere stabilizzato in maniera eccezionale, per usare le stesse parole dell’intervistato, rispetto a un obiettivo con zoom 10x.

Maxime Veron, direttore senior del marketing dei prodotti iPhone di Apple, che ha partecipato anch’esso all’intervista, ha aggiunto che l’obiettivo 5x dell’iPhone 15 Pro Max ha un’apertura di ƒ/2.8, il che garantisce una gestione della luce eccellente. In confronto, l’obiettivo 10x del Galaxy S23 Ultra ha un’apertura di ƒ/4.9. Un’apertura minore permette al sensore della fotocamera di catturare più luce, andandosi a rivelare particolarmente vantaggioso per le foto che vengono scattate in modalità Notte.

Ricordiamo che lo zoom ottico 5x è una feature esclusiva del modello Pro Max dei nuovi smartphone Apple, mentre il modello Pro presenta un zoom ottico limitato a 3x. Per il futuro, è possibile che il colosso di Cupertino valuti di estendere il sistema di lenti tetraprisma pure ai modelli Pro di iPhone 16.