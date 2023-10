iPhone 15 Pro Max: segnalati casi di burn-in

A quanto pare, il nuovo iPhone 15 Pro Max di casa Apple non soffre solo di surriscaldamento, fortunatamente risolti con il rilascio di iOS 17.0.3, ma pure di fastidiosi di problemi di burn-in, almeno per un certo numero di utenti.

iPhone 15 Pro Max: utenti alle prese con il burn-in

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, alcuni possessori del nuovo “melafonino” in variante Pro Max si stanno ritrovano ad avere a che fare con fastidiosi problemi di burn-in sullo schermo.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il burn-in è tipico dei display OLED. Si tratta di un problema di visualizzazione di vecchio corso, risalente addirittura agli schermi CRT, che si manifesta continuando a mostrare parte dell’interfaccia utente precedentemente visibile sullo schermo anche quando questo viene spento.

Nel caso specifico dei possessori di iPhone 15 Pro Max, ciò che continua ad essere visibile sul display sono i pixel sbiaditi della tastiera, gli sfondi della schermata iniziale, le icone delle app e altri elementi visivi comunemente adoperati.

La problematica è causata principalmente dal lasciare un’immagine fissa per lungo tempo sullo schermo e incrementare la luminosità non fa altro che andare a peggiorare ulteriormente le cose, in quanto il display si riscalda e stimola ulteriormente l’imprimersi delle immagini.

Alla luce di tutto ciò, a meno che ogni utente non abbia lasciato il proprio iPhone 15 Pro Max su un’immagine statica per ore, le segnalazioni pervenute non dovrebbero essere così comuni come invece lo sono state. Questo indica un problema di controllo della qualità con il modello di iPhone più nuovo e costoso di Apple e, presumibilmente, un pannello del display che potrebbe essere quasi troppo luminoso per il consumo quotidiano.